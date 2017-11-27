Где оформляют загранпаспорта в Донецкой области?

Жители Донецкой области для оформления и получения биометрического загранпаспорта могут обращаться в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины.

Их контакты размещены на сайте ГМС.

Главное управление ГМС в Донецкой области

Мариуполь, ул. Георгиевская, 30-а

горячая линия: (0629) 58 73 07, 58 70 24

Авдеевский городской сектор

Авдеевка, ул. Молодежная, 3

тел. +38 (050) 192 47 71

Бахмутский городской отдел

Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Независимости, 60

тел.: (0627) 44 75 30, 44 75 29

Великоновоселковский районный сектор

Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30

тел.: (06243) 2-17-09, +38 (068) 530 79 07

Волновахский районный отдел

Волноваха, переулок Энергетический, 3

тел.: (06244) 4 16 14

Угледарский городской сектор

Угледар, ул. 13 Десантников, 17

тел. (06273) 6 40 12

Дебальцевский городской сектор

Краматорск, ул. Дворцовая, 40-в

тел. +38 (099) 308 74 95

Добропольский районный отдел

Доброполье, ул. Первомайская, 52

тел. (06277) 2 86 87

Дружковский городской сектор

Дружковка, ул. Машиностроителей, 54

тел. (06267) 5 30 69

Кальмиусский районный отдел Мариуполя

Мариуполь, ул. Контрольная, 54

тел. (0629) 47 40 62

Константиновский районный отдел

Константиновка, ул. Белоусова, 10-а

тел. (06272) 4 07 80

Краматорский городской отдел

Краматорск, ул. Я. Мудрого, 11

тел. (06264) 3 73 43

Левобережный районный отдел Мариуполя

Мариуполь, просп. Победы, 16

тел.: (0629) 22 13 73, +38 (068) 112 07 14

Лиманский районный сектор

Лиман (до переименования красный Лиман), ул. Ивана Лейко, 2

тел. +38 (095) 37 47 720

Мангушский районный отдел

Мангуш, ул. Титова, 63

тел. (06297) 2 38 73

Марьинский районный отдел

Курахово, ул. Пушкина, 13

тел. +38 (067) 307 85 56

Мирноградский городской сектор

Мирноград (до переименования Димитров), мкрн. Молодежный, 37-а

тел. (06239) 6 10 70

Никольский районный сектор

Никольское, ул. Свободы, 89

тел. (06246) 2 15 59

Александровский районный сектор

Александровка, ул. Самарская, 21

тел. (06269) 2 19 61

Покровский районный отдел

Покровск (до переименования Красноармейск), ул. У. Кармелюка, 2

тел. (0623) 53 43 45

Приморский районный сектор Мариуполя

Мариуполь, ул. Морских Десантников, 19

тел.: (0629) 37 11 88, (0629) 37 49 18

Селидовский городской отдел

Селидово, ул. Пушкина, 7

тел. (06237) 7 24 33

Славянский районный отдел

Славянск, ул. Университетская, 58

тел.: (06262) 3 40 44, (06262) 3 62 15

Торецкий городской сектор

Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Дружбы, 2

тел. (06247) 4 37 26

Центральный районный отдел Мариуполя

Мариуполь, ул. Фонтанная, 73

тел. (0629) 33 83 73

С актуальной информацией о графике работы подразделений и перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться по указанным телефонам или на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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