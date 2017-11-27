Где оформляют загранпаспорта в Донецкой области?

Жители Донецкой области для оформления и получения биометрического загранпаспорта могут обращаться в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины.
Их контакты размещены на сайте ГМС.
Главное управление ГМС в Донецкой области
- Мариуполь, ул. Георгиевская, 30-а
- горячая линия: (0629) 58 73 07, 58 70 24
Авдеевский городской сектор
- Авдеевка, ул. Молодежная, 3
- тел. +38 (050) 192 47 71
Бахмутский городской отдел
- Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Независимости, 60
- тел.: (0627) 44 75 30, 44 75 29
Великоновоселковский районный сектор
- Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30
- тел.: (06243) 2-17-09, +38 (068) 530 79 07
Волновахский районный отдел
- Волноваха, переулок Энергетический, 3
- тел.: (06244) 4 16 14
Угледарский городской сектор
- Угледар, ул. 13 Десантников, 17
- тел. (06273) 6 40 12
Дебальцевский городской сектор
- Краматорск, ул. Дворцовая, 40-в
- тел. +38 (099) 308 74 95
Добропольский районный отдел
- Доброполье, ул. Первомайская, 52
- тел. (06277) 2 86 87
Дружковский городской сектор
- Дружковка, ул. Машиностроителей, 54
- тел. (06267) 5 30 69
Кальмиусский районный отдел Мариуполя
- Мариуполь, ул. Контрольная, 54
- тел. (0629) 47 40 62
Константиновский районный отдел
- Константиновка, ул. Белоусова, 10-а
- тел. (06272) 4 07 80
Краматорский городской отдел
- Краматорск, ул. Я. Мудрого, 11
- тел. (06264) 3 73 43
Левобережный районный отдел Мариуполя
- Мариуполь, просп. Победы, 16
- тел.: (0629) 22 13 73, +38 (068) 112 07 14
Лиманский районный сектор
- Лиман (до переименования красный Лиман), ул. Ивана Лейко, 2
- тел. +38 (095) 37 47 720
Мангушский районный отдел
- Мангуш, ул. Титова, 63
- тел. (06297) 2 38 73
Марьинский районный отдел
- Курахово, ул. Пушкина, 13
- тел. +38 (067) 307 85 56
Мирноградский городской сектор
- Мирноград (до переименования Димитров), мкрн. Молодежный, 37-а
- тел. (06239) 6 10 70
Никольский районный сектор
- Никольское, ул. Свободы, 89
- тел. (06246) 2 15 59
Александровский районный сектор
- Александровка, ул. Самарская, 21
- тел. (06269) 2 19 61
Покровский районный отдел
- Покровск (до переименования Красноармейск), ул. У. Кармелюка, 2
- тел. (0623) 53 43 45
Приморский районный сектор Мариуполя
- Мариуполь, ул. Морских Десантников, 19
- тел.: (0629) 37 11 88, (0629) 37 49 18
Селидовский городской отдел
- Селидово, ул. Пушкина, 7
- тел. (06237) 7 24 33
Славянский районный отдел
- Славянск, ул. Университетская, 58
- тел.: (06262) 3 40 44, (06262) 3 62 15
Торецкий городской сектор
- Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Дружбы, 2
- тел. (06247) 4 37 26
Центральный районный отдел Мариуполя
- Мариуполь, ул. Фонтанная, 73
- тел. (0629) 33 83 73
С актуальной информацией о графике работы подразделений и перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться по указанным телефонам или на сайте Государственной миграционной службы Украины.
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