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Где оформляют загранпаспорта в Донецкой области?

Понедельник, 27 ноября, 2017

Жители Донецкой области для оформления и получения биометрического загранпаспорта могут обращаться в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины.

Их контакты размещены на сайте ГМС.

Главное управление ГМС в Донецкой области

  • Мариуполь, ул. Георгиевская, 30-а
  • горячая линия: (0629) 58 73 07, 58 70 24

Авдеевский городской сектор

  • Авдеевка, ул. Молодежная, 3
  • тел. +38 (050) 192 47 71

Бахмутский городской отдел

  • Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Независимости, 60
  • тел.: (0627) 44 75 30, 44 75 29

Великоновоселковский районный сектор

  • Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30
  • тел.: (06243) 2-17-09, +38 (068) 530 79 07

Волновахский районный отдел

  • Волноваха, переулок Энергетический, 3
  • тел.: (06244) 4 16 14

Угледарский городской сектор

  • Угледар, ул. 13 Десантников, 17
  • тел. (06273) 6 40 12

Дебальцевский городской сектор

  • Краматорск, ул. Дворцовая, 40-в
  • тел. +38 (099) 308 74 95

Добропольский районный отдел

  • Доброполье, ул. Первомайская, 52
  • тел. (06277) 2 86 87

Дружковский городской сектор

  • Дружковка, ул. Машиностроителей, 54
  • тел. (06267) 5 30 69

Кальмиусский районный отдел Мариуполя

  • Мариуполь, ул. Контрольная, 54
  • тел. (0629) 47 40 62

Константиновский районный отдел

  • Константиновка, ул. Белоусова, 10-а
  • тел. (06272) 4 07 80

Краматорский городской отдел

  • Краматорск, ул. Я. Мудрого, 11
  • тел. (06264) 3 73 43

Левобережный районный отдел Мариуполя

  • Мариуполь, просп. Победы, 16
  • тел.: (0629) 22 13 73, +38 (068) 112 07 14

Лиманский районный сектор

  • Лиман (до переименования красный Лиман), ул. Ивана Лейко, 2
  • тел. +38 (095) 37 47 720

Мангушский районный отдел

  • Мангуш, ул. Титова, 63
  • тел. (06297) 2 38 73

Марьинский районный отдел

  • Курахово, ул. Пушкина, 13
  • тел. +38 (067) 307 85 56

Мирноградский городской сектор

  • Мирноград (до переименования Димитров), мкрн. Молодежный, 37-а
  • тел. (06239) 6 10 70

Никольский районный сектор

  • Никольское, ул. Свободы, 89
  • тел. (06246) 2 15 59

Александровский районный сектор

  • Александровка, ул. Самарская, 21
  • тел. (06269) 2 19 61

Покровский районный отдел

  • Покровск (до переименования Красноармейск), ул. У. Кармелюка, 2
  • тел. (0623) 53 43 45

Приморский районный сектор Мариуполя

  • Мариуполь, ул. Морских Десантников, 19
  • тел.: (0629) 37 11 88, (0629) 37 49 18

Селидовский городской отдел

  • Селидово, ул. Пушкина, 7
  • тел. (06237) 7 24 33

Славянский районный отдел

  • Славянск, ул. Университетская, 58
  • тел.: (06262) 3 40 44, (06262) 3 62 15

Торецкий городской сектор

  • Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Дружбы, 2
  • тел. (06247) 4 37 26

Центральный районный отдел Мариуполя

  • Мариуполь, ул. Фонтанная, 73
  • тел. (0629) 33 83 73

С актуальной информацией о графике работы подразделений и перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться по указанным телефонам или на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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