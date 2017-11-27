Фронтовая Горловка: продолжают стрелять…

В воскресенье активность боевых действий была несколько ниже предыдущих дней.

Днем на юго-западе активно применялись минометы или что-то более тяжелое. По словам жителей близлежащих жилмассивов, стреляли не так уж и близко — по их мнению, в районе Верхнеторецкого и Красного Партизана. Вечером очевидцы рассказали о возобновившихся боях на севере, где были слышны перестрелки. Кроме того, на светлодарском направлении работало тяжелое.

В Донецке по-прежнему «шумел» участок от аэропорта до авдеевской промзоны. Весь день были слышны «бахи». Также днем было неспокойно в районе Новотроицкого/Докучаевска.