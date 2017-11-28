В Ждановке снимали порнографию

Бурную деятельность развила семейная пара из небольшого населенного пункта южнее Енакиево, которая изготавливала видеоролики порнографического содержания и распространяла их в Интернете, зарабатывая таким образом деньги.

В сети они размещали объявления о предоставлении данных услуг и, предварительно обсудив вознаграждение с заказчиком, снимали видео. Так, за несколько лет семейная пара распространила свыше 250 подобных видеороликов.

Теперь в «ДНР» за изготовление и оборот порнографических материалов семейную пару могут лишить свободы на срок до шести лет.