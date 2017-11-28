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Жителям двух сел под Горловкой Жебривский пообещал пенсии, электричество и дорогу

Вторник, 28 ноября, 2017

Села Травневое и Гладосово, недавно перешедшие под контроль Украины, могут присоединиться к Новолуганскому сельсовету. Об этом председатель ДонОГА Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке. 

Глава облгосадминистрации посетил указанные села, пообщался с местными жителями. По результатам поездки он дал поручение готовить документы о присоединении поселков к Новолуганскому сельсовету Бахмутского района.

«Надеюсь, что местные советы проголосуют до конца месяца, а Верховная Рада — до конца года, и мы будем иметь возможность помогать местным, в том числе и привлекая финансовый ресурс областного и местных бюджетов, а также сможем помочь оформить украинские пенсии — многие их пока не получают», — отметил Жебривский.

Уже завтра утром на место выедут электрики и дорожники — определят участки, где прокладывать линию электропередач, чтобы запитать села от контролируемой Украиной территории. Кроме того, согласуют с местными, где отсыпать дорогу, чтобы безопасно, избегая участков, которые простреливаются, можно было добраться в Новолуганское.

Председателям Бахмутского района и Новолуганского сельсовета Жебривский поручил провести учет тех, кто нуждается в помощи — как гуманитарной, так и медицинской, и обеспечить их всем необходимым. «Люди, которые столько прожили в так называемой серой зоне, должны почувствовать, что вернулась власть, и о них есть кому позаботиться», — написал он.

ОстроВ



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