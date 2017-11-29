Фронтовая Горловка: два дома получили повреждения в Зайцево

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Около 14 час. горловчане рассказали о громком и мощном применении тяжелого, некоторые даже ощущали вибрацию в своих квартирах. Такая ситуация сохранялась около двух часов, после чего стихло. Спокойно было и вечером, однако уже ночью появилось сообщение о двух поврежденных домах в Зайцево на ул.Артемовская. В одном из них зафиксировано попадание в крышу, а в соседнем жилом доме вылетели оконные стекла. Пострадавших, к счастью, нет.

На протяжении дня гремела также сторона светлодарского плацдарма, авдеевской промзоны и аэропорта. Вечером активно стреляли в районе Трудовских и Марьинки. Продолжаются бои и восточнее Мариуполя.