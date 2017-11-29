Фронтовая Горловка: мать палкой побила 9-летнего сына за незнание таблицы умножения

В Никитовском районе задержали горловчанку, которая избила своего сына, несмотря на его болезнь.

Как оказалось, нерадивая родительница била ребенка деревянной палкой за то, что он не выучил таблицу умножения. В больнице, где 9-летнему ребенку была оказана медицинская помощь, зафиксировали многочисленные гематомы и ссадины по всему телу и на его голове.

Известно, что мальчик учится в специальной школе-интернате для детей с дефектами умственного развития. До окончания разбирательства жить в семье он не будет — ребенка отправят в детский дом.