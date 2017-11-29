На Донбасса полностью затоплены или подтапливаются 36 шахт

Среда, 29 ноября, 2017
На Донбассе сегодня подтапливаются или полностью затоплены и не подлежат эксплуатации 36 шахт.
Такие данные опубликованы в результатах экологической оценки на востоке Украины.
Также сообщается, что водоотливы полностью прекратили свою работу на шахтах Горловки, Енакиево и районе Первомайска. Частично водоотливы не работают в шахтах Шахтерска, Торецка, Макеевки и Донецка.
Кроме того, в отчете упоминается ситуация, сложившаяся на шахтах Углегорской и Александр-Запад, Юный коммунар (там где был подземный ядерный взрыв).