На Донбасса полностью затоплены или подтапливаются 36 шахт

На Донбассе сегодня подтапливаются или полностью затоплены и не подлежат эксплуатации 36 шахт.

Такие данные опубликованы в результатах экологической оценки на востоке Украины.

Также сообщается, что водоотливы полностью прекратили свою работу на шахтах Горловки, Енакиево и районе Первомайска. Частично водоотливы не работают в шахтах Шахтерска, Торецка, Макеевки и Донецка.

Кроме того, в отчете упоминается ситуация, сложившаяся на шахтах Углегорской и Александр-Запад, Юный коммунар (там где был подземный ядерный взрыв).

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