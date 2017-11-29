1/4 финала кубка Украины: кто играет? где смотреть?

Среда, 29 ноября, 2017
Сегодня будут сыграны четыре поединка этой стадии турнира.
Любопытно, что из восьми участников четвертьфиналов три клуба не являются представителями Премьер-лиги. Мало того, в одном из матчей два из них сыграют между собой, что гарантирует победителю участие в полуфинале. Наиболее интересными ожидаются встречи команд из «вышки» — «Ворсклы» с «Мариуполем» и «Шахтера» с «Вересом».
29 ноября (среда)
17.00, «Ворскла» — «Мариуполь», Футбол 1
19.00, ФК «Львов» — «Днепр-1», 2+2
19.00, «Десна» — «Динамо», XSport
19.30, «Шахтер» — «Верес», Футбол 2