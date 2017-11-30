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В Минске подтвердили готовность обменять пленных

Четверг, 30 ноября, 2017

В столице Беларуси прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на которой вновь обсуждались проблемы вооруженного конфликта на востоке Украины.

По итогам переговоров стороны заявили о готовности провести обмен пленными уже в декабре — до новогодних праздников.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, участники встречи «подтвердили свою приверженность выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и готовы согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления провести его до новогодних и рождественских праздников».

По его словам, в Минске стороны также достигли договоренности об очистке территории и разминировании во всех пунктах пропуска для повышения уровня безопасности местного населения при пересечении линии соприкосновения.

Также обсуждались вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения, в который раз звучали заявления о приверженности «школьному перемирию».

Говорилось и о создании рабочей подгруппы по неподконтрольному Киеву участку украинско-российской границы с целью передачи контроля над ним Украине.

Поднимались и другие острые проблемы, такие как вопросы водоснабжения в Донбассе, включая текущие расчеты и погашение задолженности за поставленную воду.

Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 5 декабря.



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