«Шахтер» без проблем вышел в полуфинал

В среду состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины.

Донецкий «Шахтер» принимал «Верес», с которым послезавтра уже в рамках Премьер-лиги встретится еще раз. Паулу Фонсека выставил на игру практически основной состав, а Юрий Вирт дал сыграть ближайшим резервистам. Возможно, это и стало главной причиной разгрома. Горняки по два раза в каждом из таймов «расписались» в воротах соперника. В первой половине встречи отличились Феррейра и Бернард, а после перерыва — Марлос и Бланко Лещук. После разгрома со счетом 0:4 руководство «Вереса» пообещало совсем другую игру в субботу.

На заснеженном поле в Чернигове «Динамо» забило в дебюте и под занавес встречи, обеспечив, таким образом, комфортную победу — 2:0 (Гармаш, Русин). Стоит отметить футболистов «Десны», которые в желании и борьбе как минимум не уступали сопернику, но безупречно в «рамке» действовал столичный голкипер Бущан.

В Полтаве и Львове также успех был на стороне гостей, которые добились волевых побед. С одинаковым счетом 1:2 завершились матчи «Ворскла» — «Мариуполь» и «Львов» — «Днепр-1″.

Таким образом, в полуфинал вышли «Шахтер», «Динамо», «Мариуполь» и «Днепр-1″. Проведение поединков 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 18 апреля.