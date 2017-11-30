В Раде придумали новые формулировки для «ДНР» и «ЛНР»

Народный депутат Иван Винник немного приоткрыл завесу тайны над законом о реинтеграции Донбасса.

Сразу после принятия депутатами Рады законопроекта о реинтеграции Донбасса для наименования неподконтрольных территорий будут использоваться не аббревиатуры «ЛНР» и «ДНР», а фраза «представительства оккупационных администраций РФ».

С таким заявлением выступил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает телеканал «112 Украина».

«Больше не будет никаких представительств квази- и парамилитарных образований, так называемых «ДНР» и «ЛНР». Скажу больше, когда этот закон будет принят, мы даже в публичных выступлениях — надеюсь, журналистское сообщество нас поддержит — перестанем вспоминать так называемые «ДНР», ЛНР» и использовать любые намеки на них. Если будет желание говорить о том, что происходит на оккупированной территории, то надо будет говорить «представители оккупационных администраций РФ». И это будет правильная и взвешенная терминология в контексте принятого закона», — сказал нардеп.

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