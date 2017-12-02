За достижения — премии: как в «ДНР» отмечают своих выдающихся граждан

То выплаты ветеранам дают, то премии наиболее выдающимся своим гражданам, то различные культурные и спортивные конкурсы проводят.

Несмотря на свой непризнанный статус, в «народных» республиках Донбасса продолжают обзаводиться атрибутами государственности, пусть даже и условными — наряду с «территорией, армией, правительством, гражданством». К таковым атрибутам в самопровозглашенных республиках отнесли всякую социальную активность «властей». То выплаты ветеранам дают, то премии наиболее выдающимся своим гражданам, то различные культурные и спортивные конкурсы проводят. Последние, к слову, часто используются для пропаганды.

На это в республиках не жалеют денег. Помимо расходов на организацию и проведение всяких конкурсов и церемоний, выделяются весьма немалые средства для материального поощрения участников и особенно победителей.

Чаще всего под премии и конкурсы подпадает наиболее активная часть жителей «ДНР» – молодежь, студенты, спортсмены, активисты и литераторы.

Пожалуй, наиболее «раскрученной» является так называемая «Молодежная премия ДНР», учрежденная «министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики» в июне 2016 года. Премия назначается в 15 различных номинациях – передовикам в области образования, науки и техники, бизнеса, журналистики, спорте, информационных технологиях, молодому рабочему, руководителю ведущего молодежного или детского общественного объединения и др.

В 2016 году церемония вручения премии состоялась 24 июня.

Традицию поддержал «Центральный банк ДНР», в мае 2017 года учредив первую премию в «ДНР» за достижения в финансовом секторе - «Ключ к успеху». 20 мая в 10 номинациях выбрали победителей, лауреатами же стали 30 человек.

Наиболее же «урожайным» в плане различных премий в самопровозглашенной «ДНР», несомненно, является ноябрь.

В один день, 17 ноября, в Донецке состоялось сразу несколько церемоний награждений различными премиями, и объяснение тому простое: именно в этот день в 1946 году был установлен Международный день студента.

В 2015-2017 годах в этот день в «ДНР» отмечали премию «За дело», утвержденную при участии министерств молодежи, спорта и туризма, образования и науки, одноименного профсоюза, совета ректоров и Донецкой ассоциации студенческих профсоюзов. Премии и ценные призы вручают победителям в 8 номинациях в различных сферах деятельности.

Впрочем, весьма часто в последнее время подобные премии и церемонии служат пропагандистским целям, а когда подобные конкурсы используются в рамках гуманитарной программы «по воссоединению народа Донбасса», организаторы не жалеют денег и рекламы.

Еще летом «министерством культуры ДНР» в рамках гуманитарной программы был проведен Открытый конкурс поэтического творчества «Донецкий край, в стихах воспетый». В ходе него дистанционно любой поэт, проживающий на подконтрольной как Украине, так и самопровозглашенной «ДНР» территории, мог прислать свои работы о донецком крае, его природе, истории, сегодняшнем дне, людях Донбасса.

Из числа лучших работ планируется подготовить и издать сборник стихотворений участников конкурса, занявшие же первые три места должны были разделить между собой 50 тыс. российских рублей, получив: 25000 российских рублей (11512 грн по курсу НБУ) за 1-е место; 15000 руб. (6908 грн) за 2-е место; 10000 руб. (4605 грн) за 3-е место. Немалые деньги, к слову.

Также 17 ноября получили денежные премии призеры Открытого республиканского конкурса детской песни имени Михаила Пляцковского из «ДНР» и подконтрольной Украине части Донецкой области.

Денежными призами были отмечены 17 призеров из городов «ДНР», а также четыре победителя в отдельной номинации из подконтрольных украинским властям Ясиноватского и Тельмановского районов. Лучшие из номинаций «Солисты-вокалисты» и «Вокальные ансамбли» получили: за первое место — 20 тыс. российских рублей (9210 грн), второе — 10 тыс. руб. (4605 грн), третье — 5 тыс. руб. (2302 грн). В номинации «Хоры» суммы призов выше на 5 тыс. руб. За вокалистов с подконтрольной Украине части Донбасса призы получили их родители — по 20 тыс. руб. каждому, утверждают СМИ самопровозглашенной «ДНР».

Еще сильнее расщедрились в самопровозглашенной «ЛНР», одарив сразу 150 тыс. российских рублей (69080 грн) и специальным призом «За волю к победе» сольную исполнительницу Арину К., приехавшую на V Открытый республиканский турнир по спортивным танцам из подконтрольного Украине Попаснянского района Луганской области.

28 ноября в Донецке прошел Кубок Донбасса по шахматам в дисциплине «блиц», в котором приняли участие игроки как из самопровозглашенной «ДНР», так и из подконтрольной Украине части Донбасса, последние оказались среди победителей и призеров турнира.

Так, за занятое 1-е место победитель получал 20 тыс. российских рублей (9210 грн), 2-е место — 10 тыс. руб. (4605 грн) за 3-е место давали 7 тыс. руб. (3223 грн) для жителей «ДНР», до 8 тыс. руб. (3684 грн) – для жителей подконтрольной Украине части Донбасса.

Наиболее же масштабным соревнованием в самопровозглашенной «ДНР» обещает стать в декабре чемпионат «ДНР» по компьютерному спорту между геймерами популярных игр «Dota 2″ и «Hearthstone» в рамках гуманитарной программы. Призовой фонд игр составит ни много ни мало, а целых 600 тыс. российских рублей, или 276300 грн.

Уточняется, что участие могут принять игроки возрастом от 16 до 30 лет со всего Донбасса.

Постоянный акцент на участии в конкурсах и соревнованиях жителей подконтрольных Украине территорий показывает важность этого участия для «республиканских» властей Донбасса. ОРДЛО не настолько богаты, чтобы щедро одаривать украинцев по эту сторону линии разграничения, однако, когда дело касается пропаганды, средства находятся. А люди из приграничной полосы порой не от хорошей жизни едут в «ДНР/ЛНР», чтобы попытаться выиграть 5-10 тыс. грн, давая возможность «властям» ОРДЛО хвастаться очередными социальными «успехами», которыми охвачены не только территории самопровозглашенных республик, но и даже подконтрольная Киеву часть страны.

Никита Синицин, 112.ua