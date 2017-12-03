Монатика выбрали другом ЮНИСЕФ в Украине

Украинский певец Монатик подписал меморандум о взаимопонимании в сфере защиты прав детей с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованной Барберис.

Об этом сам артист рассказал на своей страничке в Instagram.

«Сегодня большой день. Меня удостоили чести стать Другом ЮНИСЕФ. Верю в то, что совместно, в такой коллаборации, мы сотворим много добрых дел! Приступим…».

Сообщается, что Диму Монатика выбрали из-за его популярности среди молодежи. Сотрудничество с ЮНИСЕФ артист начнет с того, что будет мотивировать современных ребят пройти тестирование на ВИЧ.

Таким образом певец должен подать пример подросткам и привлечь их внимание к защите здоровья.

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