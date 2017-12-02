Украина хочет запретить строительство Керченского моста с помощью международных санкций

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно сделать только под давлением международных партнеров и дополнительных санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Во время выступления на Международной конференции по морской безопасности министр отметил, что из-за агрессии России наблюдается уменьшение количества судозаходов и грузооборота в морских портах Мариуполь и Бердянск.

По его словам, Россия, в обход международного права, ведет активную хозяйственную, рыбохозяйственную деятельность, строительно-инженерные работы в исключительной морской экономической зоне Украины.

По данным министра, украинские порты несут потери, страдает зерновая логистика и экспорт металла.

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству», — заявил Омелян.

Остается также открытым вопрос захода судов под флагами разных стран в порты Крыма.

«Я вчера принял участие в Генеральной Ассамблее ИМО (Международная морская организация - прим. ред.), где поднял вопрос незаконных действий Российской Федерации. Видно, что этот вопрос для России некомфортный, они постоянно пытаются высказывать мнение, что эти вопросы политические, а сотрудничества в ИМО — это другое, технические вопросы, пытаются склонить на свою сторону экспертов ИМО. Мы четко подчеркнули, что когда идет война, мы будем использовать все инструменты для того, чтобы поставить агрессора на место», — заявил министр.