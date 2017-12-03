Пообедал депутат, съев картошку и салат

Верховная Рада открыла двери своей столовой для всех желающих, но пустила лишь «избранных».

В Верховной Раде анонсировали весьма аппетитное событие — день открытых дверей в депутатской столовке. Журналисты «КП в Украине» за открытость, особенно когда к ней полагается первое, второе и компот. Потому тут же позвонили в пресс-службу парламента, дескать, где собираться мечтающим отведать депутатской стряпни.

– Желающие сначала должны подать электронную заявку на текущее событие, — сообщили в пресс-службе Верховной Рады. Да бога ради!

Но все сразу пошло не так. После регистрации на сайте Рады пришел ответ: количество посетителей ограниченно 30-ю. Причем эти тридцать должны иметь действующую аккредитацию в парламенте.

У кого-то есть еще вопросы о законодательной открытости в Украине?

Вообще в стенах парламента три столовых и четыре буфета – расчет на 600 человек. Одна столовая предназначена для работников Рады – «комитетская», еще одна, под условным название «под куполом», с выходом прямо в зал заседаний. Есть еще и «закрытая», где принимают международные делегации и важных гостей. Сюда вход запрещен даже по аккредитации.

Все эти подробности мне рассказал наш фотокорреспондент, у которого все ксивы были в порядке, он сходил на экскурсию и по возвращении похвастал фотографиями.

Журналистов отвели все-таки не в «закрытую», а в столовую «комитетов». Самое дорогое блюдо из представленных в меню – блинчики «Помпадур» — 51,90 грн. за порцию. С чем они — не знаю, надеюсь не со вкусом одноименной любовницы французского короля.

Вот рыбные зразы ценой в 33,51 грн. по форме вообще напоминают больше серп без молота.

Разглядываю фото дальше. Напиток из имбиря, из базилика, шиповника… Даже напиток лечебный из овса! У них там что, проблемы с желудочно-кишечным трактом? Напитка с боярышником, кстати, нет.

Нет, ну все-таки что болит у человека, чей обед выглядит примерно так: салат «Здоровье», филе судака вареное с кукурузной кашей? Все вареное, пареное, тушеное и лечебное… От такого болеть может только одно – душа за Родину.

Впрочем, директор госпредприятия «Столовая» Управления делами аппарата Верховной Рады Николай Бобренко проговорился: в столовой «под куполом» ассортимент более изысканный. Блюда меняются каждый день, и редко когда меню повторяется раз в неделю, неизменным остается лишь борщ.

Верю на слово, хотя и терзают смутные сомнения. Например, тефтели с интригующим названием «Новинка». Их можно ловко подавать каждый день, объясняя: они не «со вчера» остались, тут же написано — «Новинка».

Штат предприятия «Столовая», которое кормит Раду, насчитывает 110 человек, из которых 65 – повара: все красивые, чистые и улыбчивые. По крайней мере – на фото: стоят, мукой присыпанные, задумчиво вареники лепят. Кстати, в меню они отсутствовали. Может, повара их по спецзаданию готовят?

Средний чек депутатского обеда, по словам Бобренко, составляет примерно 100 грн., «под куполом» — на 30-60 грн. выше. Съедается все, и ничего на следующий день не остается. Митингующим в палатках у здания парламента через черный вход несъеденное не выносится – менеджмент предприятия знает аппетиты нардепов и рассчитывает приготовление блюд с учетом пленарных и непленарных дней.

КП в Украине