В «ДНР» не хватает медперсонала

Представители «ДНР» заявили, что в сфере здравоохранения более 1700 свободных вакансий.

Больше всего не хватает врачей – 901 вакансия. Требуются врачи как общей практики, так и узких специализаций. Им в «ДНР» предлагают заработную плату от 4000 до 9000 руб.

Наблюдается нехватка работников и со средним профессиональным медицинским образованием. Всего насчитывается 633 свободные вакансии на должность медсестры, которым, в среднем, предлагают зарплату в размере 4000-5000р. Также на сегодняшний день требуются фельдшеры, лаборанты, акушерки, фармацевты, помощники врача-эпидемиолога и т.д.

Свободных вакансий младшего медицинского персонала (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) меньше всего. Заработная плата здесь не превышает 4000р.

Большая часть свободных вакансий медработников приходится на Донецк, Макеевку и Горловку.

В сообщении отмечается, что с момента начала боевых действий из подконтрольной «ДНР» части Донецкой области выехало большое количество врачей. При этом подготовка молодых врачей занимает не менее 6 лет. Это в самопровозглашенной республике и называют главной причиной нехватки медработников.