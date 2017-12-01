Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь», ВСУ продвинулись на юго-западе

Снова вечером на севере города активизировались боевые действия.

О них местные жители сообщили около 19 час. по местному времени. Сначала были слышны мощные «бахи» на северо-западе, а затем на протяжении нескольких часов со стороны Майорска доносились отголоски войны. Кроме того, в городе фиксировались перепады напряжения.

Тем временем СМИ сообщили что село Верхнеторецкое, которое расположено между Горловкой и Авдеевкой, якобы, перешло под контроль ВСУ. Сначала об операции рассказали волонтеры, а позже появилась информация пресс-центра штаба АТО. В нем, правда, название населенного пункта не указывается.

«Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.

Наиболее неспокойно вчера было на луганском направлении. Продолжают стрелять под Павлополем, Авдеевкой, Песками и Марьинкой.