В Украине сегодня увеличился прожиточный минимум на 4,6% — до 1 762 гривен

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% — до 1 762 гривен с 1 декабря.

Об этом свидетельствуют данные закона »О государственном бюджете на 2017 год».

Так, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1 700 гривен (увеличен на 76 гривен), детей в возрасте до 6 лет — 1 492 гривны (увеличен на 66 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 860 гривен (увеличен на 83 гривны), для трудоспособных лиц — 1 762 гривны (увеличен на 78 гривен) и для лиц, утративших трудоспособность, — 1 373 гривны (увеличен на 61 гривну).

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Так, например, размер государственной социальной помощи с 1 декабря составляет: для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы А — 2 876,4 гривны (подгруппы Б — 2 178 гривен), 2 и 3 группы — 1 452 гривны; для лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп с надбавкой на уход -1 452 гривны; для детей с инвалидностью без надбавки на уход — 1 452 гривны.

Кроме того, минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 гривны, так оно предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

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