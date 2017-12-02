Премьер-лига, 18-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 2 декабря, 2017
В субботу, 2-го декабря, двумя матчами стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.
Сегодня, совсем скоро начнется игра в Одессе, а затем в Харькове «Шахтер» после недавнего кубкового разгрома вновь будет экзаменовать «Верес».
2 декабря, суббота
14.00, «Черноморец» — «Заря», 2+2
17.00, «Шахтер» — «Верес», Футбол 2
3 декабря, воскресенье
14.00, «Звезда» – «Сталь», Футбол 1
14.00, «Карпаты» – «Олимпик», Униан
17.00, «Ворскла» – «Александрия», Футбол 1
19.30, «Динамо» — «Мариуполь», 2+2