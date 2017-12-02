Премьер-лига, 18-й тур: кто играет, где смотреть?

В субботу, 2-го декабря, двумя матчами стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Сегодня, совсем скоро начнется игра в Одессе, а затем в Харькове «Шахтер» после недавнего кубкового разгрома вновь будет экзаменовать «Верес».

2 декабря, суббота



14.00, «Черноморец» — «Заря», 2+2

17.00, «Шахтер» — «Верес», Футбол 2

3 декабря, воскресенье



14.00, «Звезда» – «Сталь», Футбол 1

14.00, «Карпаты» – «Олимпик», Униан

17.00, «Ворскла» – «Александрия», Футбол 1

19.30, «Динамо» — «Мариуполь», 2+2