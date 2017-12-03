 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Доступное жилье: сколько и кому положено

Воскресенье, 3 декабря, 2017

В Украине возобновили программу доступное жилье, согласно которой некоторую сумму при покупке жилья оплачивает государство.

Размер оплаты государства за строительство (покупку) доступного жилья следующий:

  • 30% для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • 50% для граждан, на которых распространяется действие пунктов 19 и 20 части первой статьи 6, пунктов 10 – 14 части второй статьи 7 и абзацев четвертого, шестого и восьмого пункта 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
  • 50% для внутренне перемещенных лиц.

Размер государственной поддержки высчитывается с учетом:

  • площади – 21 квадратный метр общей площади на 1 человека + 10,5 квадратных метров на семью;
  • не более предельной стоимости квадратного метра общей площади жилья для населенного пункта по месту расположения жилья.

Граничную стоимость рассчитывают по формуле опосредованная стоимость * коэффициент населенного пункта.

В этой формуле опосредованная стоимость – цена квадратного метра жилья установленная приказом Минрегиона.

Коэффициент же равен:

  • 1,75 – Киев, Днепр, Одесса, Харьков;
  • 1,5 – для городов-областных центров, а также городов областного значения с населением свыше 300 тыс. человек;
  • 1,25 – для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. человек;
  • 1 – для других населенных пунктов.

Факты



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования