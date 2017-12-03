Доступное жилье: сколько и кому положено

В Украине возобновили программу доступное жилье, согласно которой некоторую сумму при покупке жилья оплачивает государство.
Размер оплаты государства за строительство (покупку) доступного жилья следующий:
- 30% для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- 50% для граждан, на которых распространяется действие пунктов 19 и 20 части первой статьи 6, пунктов 10 – 14 части второй статьи 7 и абзацев четвертого, шестого и восьмого пункта 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
- 50% для внутренне перемещенных лиц.
Размер государственной поддержки высчитывается с учетом:
- площади – 21 квадратный метр общей площади на 1 человека + 10,5 квадратных метров на семью;
- не более предельной стоимости квадратного метра общей площади жилья для населенного пункта по месту расположения жилья.
Граничную стоимость рассчитывают по формуле опосредованная стоимость * коэффициент населенного пункта.
В этой формуле опосредованная стоимость – цена квадратного метра жилья установленная приказом Минрегиона.
Коэффициент же равен:
- 1,75 – Киев, Днепр, Одесса, Харьков;
- 1,5 – для городов-областных центров, а также городов областного значения с населением свыше 300 тыс. человек;
- 1,25 – для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. человек;
- 1 – для других населенных пунктов.
Факты
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