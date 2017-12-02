Фронтовая Горловка: обстановка по-прежнему напряженная

О боевых действиях горожане начали сообщать еще днем.

По их словам, север (от Зайцево до Гольмовского) «зашумел» вскоре после полудня. Вечером осложнилась ситуация на светлодарском направлении. С 19 час. и до ночи местные жители слышали тяжелые бои. Также снова стреляли в районе Зайцево, а ближе к полуночи неспокойно стало и на юго-западе.

О боевых действиях сообщали и из Донецка. Еще до 17 час. по местному времени возобновились бои в стороне Трудовских и на участке от аэропорта и до Ясиноватской развязки.

Тем временем, офицер Генштаба ВСУ Владислав Волошин заявил, что села Травневое и Гладосово под Горловкой «никто не освобождал», потому что они и так располагались на контролируемой правительством территории.

«Эти населенные пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили каждый день вооруженные люди и не было траншей накопанных много. Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там возводить укрепления», – рассказал он.

Позднее, во многих интернет-изданиях появилась информация, что позиции в этих селах после больших потерь ВСУ покинули. Однако, это сообщение оказалось фейком и в действительности никто из населенных пунктов никуда не уходил.