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Фронтовая Горловка: блоггер рассказал о «странных военнослужащих», появившихся в городе

Воскресенье, 3 декабря, 2017

В Горловке замечены странные военнослужащие, местные подозревают срочников из РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал Никита Синицин.

По его информации, местные жители уже несколько последних дней замечают в Горловке странных «военнослужащие», которые явно не соответствуют привычной картинке.

«Ребята молодые, в городе недавно, так как знают его плохо, а обуты в кирзовые сапоги. Местные, кто здесь давно воюет, поголовно в берцах, а эти — в кирзачах. Очень напоминают срочников обувью и поведением», — поделился наблюдениями один из горловчан.

Однако, пользователи соцсетей, комментируя запись, считают, что эта информация не соответствует действительности. По их словам, в армии РФ сапоги давно не носят, а во-вторых, они уверены, если российская армия и появится в Горловке, то это точно будут не срочники.



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