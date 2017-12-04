В Гладосово жителям выплатят все задолженности по пенсионным выплатам

Об этом в телеэфире заявил глава ДонОГА Павел Жебривский.

«Я на этой неделе был в Травневом и Гладосово. Если в Травневом большинство оформили украинские пенсии, то достаточно много людей в Гладосово не оформили, и они получали только так называемые российские выплаты. Сейчас мы подготовили законопроект, я думаю что на следующей неделе проголосуют, чтобы Гладосово вошло в состав Бахмутского района. Тогда люди, которые проживают в Гладосово, получат не только текущую пенсию, но и всю задолженность, которую не получили за все это время. Однозначно в Пенсионном фонде по этому поводу зарезервирован ресурс», — заверил он.

Напомним, 23 ноября в «ДНР» заявили о входе в Гладосово бойцов ВСУ. На днях офицер Генштаба ВСУ Владислав Волошин заявил, что села Травневое и Гладосово под Горловкой «никто не освобождал», потому что они и так располагались на контролируемой правительством территории.