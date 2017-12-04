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Украина не выполнила условия и не получит третий транш от Еврокомиссии

Понедельник, 4 декабря, 2017

Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Причиной такого решения стало невыполнение Украиной вех условий, которые перед ней поставила Еврокомиссия. Об этом сказано в сообщении ЕК.

- На этом фоне ЕК не в состоянии выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить темпы реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые не были выполнены в рамках текущей программы, при поддержке всех заинтересованных сторон, — сказано в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии заявили, что Украина не выполнила четыре условия для предоставления последнего транша, однако какие именно не уточнили. Ранее их озвучила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко рано обрадовался

В то же время в Еврокомиссии назвали ряд выполненных Украиной обязательств.

- Что касается третьего и окончательного транша, то Украина выполнила большую часть обязательств по политике, согласованных с ЕС. Это важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты. Эти структурные реформы принесут пользу гражданам Украины, что является конечной целью помощи ЕС, — сказано в заявлении.

В ЕК не исключают возможность выработки новой аналогичной программы поддержки после проведения оценки экономической ситуации в Украине.

Несколькими часами ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что Еврокомиссия 1 декабря выделит Украине очередной транш.

- Во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером мы договорились о выделении новой макрофинансовой помощи для Украины в течение ближайших двух лет. Сегодня я ожидаю коммюнике со стороны Евросоюза, — сказал Порошенко.

Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок текущей программы заканчивается в начале января 2018 года.

Какие условия не выполнила Украина

  • создание условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства в рамках зоны свободной торговли с ЕС (как мораторий на продажу леса-кругляка или введение дополнительных пошлин на вывоз товаров)
  • создание автоматизированной системы предварительной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы. Для решения данного вопроса понадобится внесение изменений в законы. Кроме того, НАПК должно провести организационную работу для начала действия такой системы.
  • создание открытого реестра невозвращенных кредитов.
  • решение вопроса социальных выплат переселенцам.
КП в Украине

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