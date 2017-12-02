Налог на недвижимость: если жилье осталось на неподконтрольном Донбассе

Юристы Донбасс СОС дали пошаговую инструкцию, что делать, если требуется заплатить налог на недвижимость, которая фактически находится на неподконтрольной территории, и где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или на линии соприкосновения. Об этом пишут «Донецкие новости».

До получения налоговых уведомлений-решений по уплате налога на недвижимость в случае, если фактически населенный пункт, в котором расположена недвижимость, находится на территории, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или на линии соприкосновения и данного пункта нет в Распоряжении №1085-р, инструкция выглядит следующим образом.

Первое: нужно написать запрос на получение публичной информации в СБУ. Порядок подачи запроса, а также форма запроса изложены на сайте СБУ.

В запросе в разделе:

«Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)»

следует указать:

«Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» визначено, що Службі безпеки за поданням Антитерористичного центру при Службі безпеки щомісяця вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до переліків, затверджених цим розпорядженням.

Прошу надати інформацію чи відноситься фактично населений пункт – ______________ до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Прошу надати інформацію чи відноситься фактично населений пункт – ________________ до населених пунктів, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення».

Запрос можно подать по электронной почте и также получить ответ на указанную вами электронную почту. Подача и получение запроса бесплатны.

Второе, после получения ответа, нужно хранить его до момента получения налогового уведомления-решения. И, если такое решение получено, нужно приступить к процессу обжалования налогового уведомления-решения. Обжаловать налоговое уведомление-решение можно двумя способами – в вышестоящую налоговую или сразу в суд. Обжалование в вышестоящую налоговую не требует финансовых расходов за исключением почтовых расходов. За обжалование в суде необходимо будет уплатить судебный сбор.

Обжалование в вышестоящую инстанцию называется обжалованием в административном порядке налогового уведомления-решения и регулируется Налоговым кодексом Украины. Жалобы на налоговые уведомления-решения государственных налоговых инспекций подаются в вышестоящий налоговый орган в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения, которое обжалуется. Одновременно с подачей жалобы, налогоплательщик обязан сообщить в государственную налоговую инспекцию об обжаловании вынесенного ею налогового уведомления-решения письменно. Если органом государственной фискальной службы городского, областного уровня будет отказано в удовлетворении жалобы на налоговое уведомление-решение районной государственной налоговой инспекции, то налогоплательщик имеет право обжаловать соответствующее решение в Государственную фискальную службу Украины, в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения указанного решения. Решение, принятое Государственной фискальной службой Украины, является окончательным и не подлежит дальнейшему административному обжалованию. На этом процедура административного обжалования налогового уведомления-решения заканчивается. За все время обжалования в административном порядке сумма денежного обязательства, указанного в налоговом уведомлении-решении считается несогласованной.

Независимо от обжалования в административном порядке, налогоплательщик имеет право обжаловать налоговое уведомление-решение в судебном порядке, в административном суде, путем подачи административного иска о признании налогового уведомления-решения недействительным и его отмены. Срок такого обжалования составляет 1095 дней со дня получения налогового уведомления-решения. Однако, в случае когда судебному обращению предшествовала процедура административного обжалования, срок для обращения в суд составляет 1 месяц и начинается в день завершения процедуры административного обжалования.

Процедура обжалования в судебном порядке регулируется Кодексом административного судопроизводства Украины. Иск подается в окружной административный суд как суд первой инстанции, если обжалуются решения любой районной налоговой инспекции. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины обязанность доказывания правомерности принятого налогового уведомления-решения возлагается на орган государственной фискальной службы. То есть, уже на стадии подачи административного иска законодатель заложил в указанную норму процессуального права презумпцию вины субъекта властных полномочий (в нашем случае органа государственной фискальной службы) при обжаловании его решений.

Следует также, отметить, что 1 сентября 2015 вступили в силу изменения в Закон «О судебном сборе», согласно которым за рассмотрение имущественных споров должна оплачиваться пошлина в размере 1,5% от цены иска. Согласно позиции Высшего административного суда Украины (Письмо Высшего административного суда Украины от 18 января 2012 года № 165/11 / 13-12) споры о признании незаконными налоговых уведомлений-решений являются имущественными спорами. Таким образом, право налогоплательщика на судебное обжалование налогового уведомления-решения будет ограничено суммой пошлины, которая должна исчисляться от суммы налогового уведомления-решения.

Поможем