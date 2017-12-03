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Фронтовая Горловка: суббота выдалась весьма громкой

Воскресенье, 3 декабря, 2017

На протяжении дня гремели южные и северные окраины города.

Первые сообщения о возобновлении боевых действий появились уже около полудня. В это время тяжелое применялось на юго-западе.

Позднее стало известно, что в результате обстрела в Верхнеторецком была ранена 31-летняя местная жительница. В СЦКК уточнили, что женщина была ранена около 12 час. по киевскому времени возле своего дома. Пострадавшую госпитализировали в Торецк.

К 16 час. по местному времени «проснулся» север. В районе Зайцево более часа гупали минометы. Ближе к 21 час. вновь «зашумели» юго-запад и север.

Еще чуть позже, горловчане начали сообщать о боях восточнее Зайцево (скорее всего на участке от Гладосово до Гольмовского). Они продолжились и после полуночи. Также очевидцы рассказали, что в это время часть  Гольмовского осталась без электричества.

Кроме того, очень неспокойно было на светлодарском направлении. Об этом рассказали жители северо-восточных жилмассивов Горловки, хорошо слышно было и в Енакиево, и в Дебальцево.

Под Донецком боевые действия также не стихали — на участке от Марьинки до Авдеевки они продолжались до позднего вечера. Шли бои и на луганском направлении — в стороне Попасной-Калиново-Брянки применялась артиллерия.



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