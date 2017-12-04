«Шахтер» и во второй раз уверенно обыграл «Верес», «Динамо» разгромило «Мариуполь»

Завершились поединки 18-го тура чемпионата Украины по футболу.

В одном из них «Шахтер» в Харькове принимал «Верес». В первой сорокапятиминутке командам отличиться не удалось, а вскоре после перерыва Марлос реализовал пенальти. Итоговый счет в середине второго тайма установил Факундо Феррейра удвоил преимущество Шахтера и установил окончательный счет матче – 2:0.

В другом субботнем матче «Заря» не смогла на выезде обыграть «Черноморец» — 1:1.

В воскресенье «Динамо» разгромило «Мариуполь», причем первыми забили гости (Болбат). Уже через минуту киевляне отыгрались (Гармаш), а под занавес тайма отличился Цыганков. Затем голы посыпались уже в последние 15 минут — сначала «дублем» выстрелил Мораес, а итог подвел Гонсалес — 5:1.

Как рассказал после матча президент «Динамо» Игорь Суркис, именно он просил забивать как можно больше.

«Произошла определенная сатисфакция. На протяжении четырех месяцев нас уничтожали шаржами. А теперь загнали собаку в будку», — прокомментировал он результат этой игры.

«Ворскла» без проблем разобралась с «Александрией» — 3:1, «Звезда» с минимальным счетом обыграла «Сталь», а матч «Карпаты» — «Олимпик» доиграть не удалось — при счете 1:1 в начале второго тайма игру пришлось остановить из-за сильного снегопада.

До зимнего перерыва командам Премьер-лиги осталось провести лишь по одному матчу. И только «Шахтеру», «Заре» и «Динамо» в середине этой недели надо будет еще раз сыграть в еврокубках.