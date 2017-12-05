Уровень максимальной помощи по безработице вырос на триста гривен

Как сообщили в Госслужбе занятости, в связи с повышением в Украине с 1 декабря прожиточного минимума, вырос и уровень максимальной помощи по безработице.

В соответствии с законом Украины о госбюджете на 2017 год, с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 гривен, соответственно уровень максимальной помощи по безработице с сегодняшнего дня составляет 7048 гривен.

Ранее размер максимальной помощи по безработице составлял 6739 грн.

В сообщении отмечается, что в связи с повышением прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты от государства.