Фронтовая Горловка: тревожное воскресенье

В воскресенье, 3-го декабря, горожане продолжали слышать бои на северном и юго-западном направлениях.

Всю предыдущую ночь, по их словам, шел бой в районе Бетманово (бывший Красный партизан) и Верхнеторецкого. Продолжился он днем. Кроме того, около 15 час. активизировались боевые действия на севере. Вечером ситуация не изменилась — под Зайцево и Гольмовским, Гладосово и Травневым, а также у Верхнеторецкого не переставали стрелять. После 22 час. активно применялось тяжелое, причем мощнее — на юго-западе. Также сообщается о ночных боях на Светлодарском плацдарме.

На протяжении дня неспокойно было как в Донецке, так и на его окраинах. Местные жители сообщили о мощном взрыве, который прогремел около 15 час., кроме того все воскресенье дончане слышали применение тяжелого сразу на нескольких направлениях. В Докучаевске повреждены три дома. Но наиболее громко было в стороне рынка «Господар», который находится недалеко от ясиноватской развязки и авдеевской промзоны.

О том, что в зону обстрелов попала и территория Донецкой фильтровальной станции заявили и в пресс-службе компании «Водя Донбасса».

«В 16.45 два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй – возле гаража. Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол. Сотрудники ДФС опустились в бомбоубежище», — говорится в сообщении.

Не стихало под Донецком до ночи и после 22 час. многие горожане услышали залпы «Градов».