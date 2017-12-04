 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: тревожное воскресенье

Понедельник, 4 декабря, 2017

В воскресенье, 3-го декабря, горожане продолжали слышать бои на северном и юго-западном направлениях.

Всю предыдущую ночь, по их словам, шел бой в районе Бетманово (бывший Красный партизан) и Верхнеторецкого. Продолжился он днем. Кроме того, около 15 час. активизировались боевые действия на севере. Вечером ситуация не изменилась — под Зайцево и Гольмовским, Гладосово и Травневым, а также у Верхнеторецкого не переставали стрелять. После 22 час. активно применялось тяжелое, причем мощнее — на юго-западе. Также сообщается о ночных боях на Светлодарском плацдарме.

На протяжении дня неспокойно было как в Донецке, так и на его окраинах. Местные жители сообщили о мощном взрыве, который прогремел около 15 час., кроме того все воскресенье дончане слышали применение тяжелого сразу на нескольких направлениях. В Докучаевске повреждены три дома. Но наиболее громко было в стороне рынка «Господар», который находится недалеко от ясиноватской развязки и авдеевской промзоны.

О том, что в зону обстрелов попала и территория Донецкой фильтровальной станции заявили и в пресс-службе компании «Водя Донбасса».

«В 16.45  два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй – возле гаража. Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол. Сотрудники ДФС опустились в бомбоубежище», — говорится в сообщении.

Не стихало под Донецком до ночи и после 22 час. многие горожане услышали залпы «Градов».

 

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования