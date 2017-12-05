Фронтовая Горловка: вечером активно применялось тяжелое

С самого утра и до позднего вечера местные жители сообщали о боях на Светлодарской дуге.

Кроме того, вечером мощно «шумели» северные окраины — районы Зайцево, Новолуганского и Доломитного. Неспокойно было на юго-западе. Около 22 час. по местному времени причиной непрекращающихся «бахов» на севере-северо-востоке - назвали мощной артдуэлью.

Продолжали применять тяжелое вооружение и после полуночи. Еще более часа гремели юго-западное и северное направления.

Днем фиксировались бои под Донецком, а вот вечером там было необычно тихо. Сообщалось о напряженной обстановке близ Попасной.