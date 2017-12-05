Рекомендации при пересечении КПВВ в зимний период

Правозащитники составили перечень советов, которые помогут более комфортно и безопасно пересечь линию разграничения на Донбассе.

Основываясь на собственных наблюдениях во время посещения КПВВ на Донбассе, специалисты БФ «Право на защиту» составили перечень советов для людей, пересекающих КПВВ в зимний период.

Прогноз погоды

Отправляясь в путешествие, стоит проверить прогноз погоды в том населенном пункте, куда вы направляетесь, а также в населенном пункте вблизи КПВВ, через который вы планируете пересекать линию соприкосновения. Для путешествующих через КПВВ «Новотроицкое» стоит проверить прогноз погоды в Волновахе, а через КПВВ «Майорское» — в Горловке или Бахмуте.

Теплая одежда и обувь

Этот совет актуален для тех, кто пересекает КПВВ через пешеходный коридор. Больше всего времени здесь тратится именно на ожидания — проверку документов или приезд автобуса. Специалисты рекомендуют одевать теплую верхнюю одежду (желательно непромокаемую) и обувать теплую обувь на толстой подошве. Обувь стоит надевать с надежными протекторами на подошве. В основном места высадки пассажиров из автобусов и дорожки для пешеходов не чистятся в случае обледенения, и поэтому они могут быть особенно опасными для пожилых людей.

Непромокаемая одежда, зонты

Сейчас погода бывает очень изменчивой, и утренний туман может превратиться в дождь. Поэтому настоятельно рекомендуем иметь при себе полиэтиленовую накидку-дождевик, которая не займет много места, однако убережет от промокания в случае дождя.

Запасы еды

В последнее время люди жалуются на очень долгое время ожидания при пересечении пропускных пунктов вблизи Никитовки (Горловки) и Александровки (Донецк). Поэтому советуем иметь с собой запас еды, достаточный на период путешествия (желательно, чтобы такой запас превышал обычные потребности путешествующего в еде, тогда он может пригодиться в случае, если не удастся пересечь КПВВ в течение 1 дня).

Собственная кружка

Вблизи всех украинских КПВВ функционируют палатки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где можно отдохнуть, согреться и выпить горячего чая. К сожалению, не всегда палатки ГСЧС имеют достаточно пакетиков чая или одноразовых стаканчиков. Поэтому мы советуем иметь при себе свою личную кружку — так вы гарантированно сможете выпить согревающий напиток, поскольку не будете зависеть от наличия стаканчиков.

Фонарик

Поскольку сейчас КПВВ работают до 17.00, а темнеть начинает раньше, то есть риск, что пересекать КПВВ придется в темноте. Как ранее сообщал БФ «Право на защиту», коридоры для ожидания и движения пешеходов в темное время суток не освещаются. Это также создает опасность при пересечении КПВВ в сумерках — можно поскользнуться на льду, наступить на камни или споткнуться о бетонные блоки.

Лекарства

Обязательно имейте при себе на время путешествия запас необходимых лекарств. Этот совет особенно актуален для гипертоников и лиц, сопровождающих маленьких детей.

Если вы замерзли, можно обратиться к палатке спасателей, где вы можете согреться, отдохнуть и выпить горячий напиток. Эти палатки — синего цвета — обычно находятся только вблизи одной из сторон украинских КПВВ. С наступлением холодов там работают воздушные пушки, поэтому там вы гарантированно сможете согреться.

Если кому-то стало плохо со стороны въезда на КПВВ, обязательно сообщите об этом сотрудникам ГСЧС, которые находятся возле шлагбаума. Они, используя средства связи, оперативно вызовут медиков.

На КВВВ «Гнутово», «Майорское» и «Станица Луганская» в палатках ГСЧС постоянно дежурят фельдшеры, которые также смогут оказать первую помощь.