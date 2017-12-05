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Ринат Ахметов в Международный день волонтера поблагодарил всех, кто помогает людям

Вторник, 5 декабря, 2017

Об этом говорится в сообщении пресс-службы гуманитарного фонда «Поможем», который был создан летом 2014-го года для оказания помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате военных действий и выдал за это время почти 12 миллионов продуктовых наборов.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Международный день волонтера – один из самых важных, самых душевных, самых теплых дней в году. Потому что в этот день мы от всего сердца благодарим и поздравляем тех, кто днем и ночью, в любой ситуации, забывая о себе, спешит на помощь людям.

Людям в беде нужна еда, людям в беде нужны лекарства, но нужнее всего – знать, что тебя не бросят, что о тебе помнят, что тебе помогут. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Все проходит, но благодарность за спасенную жизнь, за протянутую руку помощи в самую трудную минуту – остается в сердце навсегда. Эта благодарность сегодня звучит всем волонтерам – в Украине, Европе, во всем мире. 

Я хочу сказать каждому из вас, дорогие друзья, огромное-огромное спасибо. За ваше мужество, за вашу самоотверженность, за ваше доброе сердце. За то, что, рискуя жизнью, вы делаете по-настоящему великое дело – спасаете тех, для кого вы – единственная надежда. Спасаете тех, кому больше всего нужна ваша помощь.

Убежден, вместе со мной сегодня вас благодарят сотни тысяч жителей родного Донбасса – самые беспомощные и беззащитные, старики и дети, инвалиды и многодетные мамы. Благодарят за все, что вы сделали для них всей командой Гуманитарного штаба в эти три сложнейших года. И за то, что продолжаете делать. Многие наши земляки сегодня живы благодаря вашей смелости и желанию помочь.

Именно такие дела приближают мир. Я знаю, он обязательно наступит. А мы продолжим помогать и вместе с вами сделаем еще очень много хорошего для людей», — цитируют слова Рината Ахметова в гуманитарном штабе «Поможем».



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