Фронтовая Горловка: к вечеру стрельба становится все интенсивнее…

На протяжении всего вторника горожане слышали боевые действия с разных направлений.

И в первой половине дня, и после обеда до ночи периодически шли бои за городской чертой. Неспокойно было на юго-западе и северных окраинах (от запада до востока).

К вечеру боевые действия стали более интенсивными. Наиболее громко было в стороне Светлодарского плацдарма, севернее Зайцево и Гольмовского, позднее активизировалось и Майорское направление.

По-прежнему сложная обстановка фиксируется у авдеевской промзоны, а в Докучаевске в результате боевых действий снова повреждены три дома.