Дату обмена пленными так не согласовали

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

На этот раз вновь обсуждались вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта, участники отмечали необходимость соблюдения режима прекращения огня. Говорилось о том, что накануне новогодних и рождественских праздников необходимо достичь реального результата по соблюдению перемирия.

Также стало известно, что в районе Станицы Луганской все готовы к разведению сил и средств, которое может пройти уже 10-го декабря. Однако, в «ЛНР» уточнили, что это возможно только при условии симметричных действий с украинской стороны. Схожие условия ставят и в Киеве.

«При условии соблюдения «режима тишины» со стороны ОРДЛО в течение 7 дней 10 декабря запланировано провести разведение сил и средств на этом участке», - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, до 20 декабря будут завершены работы по разминированию на всех пунктах пропуска на линии соприкосновения, но, по его словам, остается много неразрешенных вопросов.

Не оставили без внимания представители «ДНР» вход ВСУ в населенные пункты Гладосово и Травневое на севере Горловки и обратились с просьбой незамедлительного разбирательства по этому факту.

Ну и самая, пожалуй, главная тема последних заседаний ТКГ — обсуждение процесса обмена пленными. По-прежнему не ясны вопросы процедуры, места и даты обмена.

«Стороны не определили дату обмена, но обязались завершить его до новогодних и рождественских праздников», — отметил по этому поводу Мартин Сайдик.

Он также добавил, что 5-го декабря, подгруппа по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу обсудила технические вопросы, связанные с обменом.

В свою очередь, представители украинской стороны заявили, что делают все для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которое должно состояться до праздников. Кроме того, был поднят вопрос освобождения подростков, которые находятся в Донецке под арестом еще с сентября минувшего года.