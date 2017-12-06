Насосная станция, подающая воду в Луганск, обесточена

Об этом заявили в пресс-службе Луганского энергетического объединения.

«Причиной обесточивания является задолженность водоканала, который, по состоянию на 1 декабря, составляет более 162 млн гривен. При этом долг сформировался за счет долгов ЛНР, потому что 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию», – говорится в сообщении.

Петровская насосная станция Попаснянского водоканала обеспечивает водой жителей неподконтрольной Киевом части Луганской области.

В «ЛНР» подтвердили прекращение подачи воды, уточнив, что отключение произошло «без объяснения причин», и заявили об отсутствии задолженности за поставленную воду перед украинской стороной.