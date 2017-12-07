«Шахтер» обыграл «МанСити» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов

Матч состоялся в Харькове на стадионе «Металлист».

Горняки выдали прекрасный первый тайм, в ходе которого отличились Бернард и Исмаили. После перерыва англичане смогли перехватить инициативу, но дончане достаточно уверенно оборонялись. В итоге один гол «Манчестер Сити» все же отыграл (Агуэро с пен. на 92-й мин.).

2:1 — победа «Шахтера», которая вывела донецкий клуб в плей-офф Лиги чемпионов, а для лидера английской Премьер-лиги — первое поражение в сезоне.

В другом матче группы F «Фейеноорд» с таким же счетом нанес поражение «Наполи».

«Манчестер Сити» — 15

«Шахтер» — 12

«Наполи» — 6

«Фейеноорд» — 3.

Из других результатов последнего тура выделим поражения московских ЦСКА и «Спартака» от английских клубов. Армейцы на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед» — 1:2, а «Ливерпуль» деклассировал соперника с непристойным счетом 7:0! Обе российские команды продолжат свое выступление в Лиге Европы.

Тем временем, стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед», «Базель», ПСЖ, «Бавария», «Рома», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Севилья», «Манчестер Сити», «Шахтер», «Бешикташ», «Порту», «Тоттенхэм» и «Реал».