В Донецкой области произошло тройное убийство

Злоумышленники жестоко убили всю семью — 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их 23-летнего сына. Тела погибших со следами пыток были обнаружены в гостиной дома. Полиция проверяет все версии особо тяжкого преступления.

В Великоновоселковское отделение полиции обратился родственник погибших, который несколько дней не мог до них дозвониться, пришел в их дом и нашел там тела с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области, на розыск убийц был поднят весь личный состав правоохранителей. Развернут также оперативный штаб в состав которого входят сотрудники управления уголовного розыска и прокуратуры области.

Ранее «Кочегарка» сообщала о жестоком убийстве, которое произошло в Горловке. Злоумышленник сначала из пистолета выстрелил соседу в живот, а затем засунул ему в брюки гранату.