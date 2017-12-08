ООН прекратит помощь Донбассу

Представитель гуманитарной организации заявил о том, что Всемирная продовольственная программа ООН прекращает поставки гуманитарной помощи на Донбасс и жителям Украины, которых затронул конфликт на востоке страны.

По его словам, прекращение поставок помощи на восток Украины в следующие два месяца состоится в связи с нехваткой финансирования ВПП. Также представитель подчеркнул, что из-за проблем со средствами для организации становилось все более сложно продолжать реализовывать свои программы в Украине. Однако продовольственная программа не прекратит полностью работу на Донбассе, и будет функционировать в ограниченном режиме и до середины следующего года продолжит следить за ситуацией в Украине. Напомним, что ранее в ООН заявили о том, что в настоящее время Украина находится на третьем месте в мире по количеству мин, загрязняющих территорию, а также занимает первое место по числу погибших от взрыва этих мин.

«Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин», — заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Уокер. Отмечается, что на разминирование Донбасса, по самым скромным подсчетам, потребуется не менее десяти лет.

Позднее, в Центре новостей ООН появилось сообщение о том, что в 2018-м году на оказание гуманитарной помощи жителям Украины потребуется 187 миллионов долларов.

«Кризис, связанный с конфликтом на востоке страны, коснулся 4,4 млн. чел. 3,4 миллиона из них нуждаются в помощи, а 2,3 миллиона находятся в особенно плачевном положении», — рассказал гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер.

Согласно данным, 1,2 миллиона человек теперь ощущают нехватку продовольствия — это в два раза больше, чем в прошлом году. Также растет число случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза, ВИЧ и полиомиелита. Показатели заболеваемости ВИЧ среди беременных женщин в зоне конфликта превышают средние цифры по стране. Также ситуацию усугубляют суровые украинские зимы, ограничения на доставку гуманитарных грузов и тяжелые условия жизни в зоне конфликта.

В ООН подчеркнули, что на гуманитарные операции на востоке Украины не хватает средств, а международное сообщество практически не вспоминает о судьбе жителей этой страны.