В ноябре госбюджет Украины получил доходов на 17% меньше запланированного

Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

Согласно информации, поступления за ноябрь составили 77,004 млрд. грн., что на 17% ниже планового показателя на этот месяц. Отмечается, что это на 3,6% ниже показателя за аналогичный месяц 2016-го года.

В то же время в сообщении говорится, что в январе-ноябре 2017-го года госбюджет получил около 724,5 млрд. грн. доходов, что на 2,1% больше бюджетной росписи на этот период и на 33,3% выше показателя за аналогичный период 2016-го года.