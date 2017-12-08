Лига Европы: «Заря» вылетела, а «Динамо» идет дальше

Вчера вечером были проведены заключительные матчи группового турнира Лиги Европы.

Условие для выхода в плей-офф у «Зари» было одно — победа над «Атлетиком» из Бильбао. хватало ничьей. Во Львове луганчане на равных провели с соперником первую половину встречи, но до реальных моментов дело доходило редко. После перерыва активнее заиграли гости и добились своего со «стандартов» — на 70-й и 86-й мин. испанцы праздновали успех, а вместе с ним и первое место в группе J.

В другом матче группы немецкая «Герта» и шведский «Эстерсунд» сыграли вничью — 1:1.

«Атлетик» -11

«Эстерсунд» — 11

«Заря» — 6

«Герта» — 5

«Динамо» в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы разгромило «Партизан» — 4:1 (Морозюк, хет-триком «выстрелил» Мораес).

В другом матче группы В «Янг Бойз» обыграл «Скендербеу» — 2:1.

«Динамо» — 13

«Партизан» — 8

«Янг Бойз» — 6

«Скендербеу» — 5

Среди остальных результатов выделим выездную победу «Астаны» над «Славией» — 1:0, что позволило казахам обойти пражан и занять в группе второе место.

В группе F московский «Локомотив», обыграв на выезде «Злин» — 2:0, поднялся таки на первую строчку турнирной таблицы, а вот молдавский «Шериф» с таким же счетом уступил в Дании «Копенгагену», опустился на третье место.

В Англии «Арсенал» деклассировал белорусский БАТЭ — 6:0, а «Зенит» в Испании оказался сильнее «Реал» Сосьедад — 3:1.

Таким образом, в Лиге Европы остался один представитель Украины — киевское «Динамо», которое во время жеребьевки будет в числе сеяных. Отметим также вылет всех немецких и голландских клубов, а также то, что в 1/16 финала турнира сыграют четыре (!) российских команды.