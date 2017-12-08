Верховная Рада приняла бюджет на следующий год

Во втором чтении за закон № 7000 проголосовали 273 народных депутатов.

Госбюджет поддержали фракции «Блок Петра Порошенко» за исключением единиц, «Народный фронт», внефракционные (единицы — против), группа «Партия «Видродження»", РПЛ, группа «Воля народа».

Против выступили фракции «Оппозиционный блок», большинство представителей «Самопомочи» (кто-то воздержался, несколько голосов за). Весь состав фракции «Батькивщина» отсутствовал в зале согласно результатам голосования.

Доходы госбюджета на следующий год установили в сумме 913 млрд 613 млн 702,5 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда — 839 млрд 837 млн 370,4 грн и доходы спецфонда — 73 млрд 776 млн 332,1 тыс. грн.

Расходы предусмотрены в сумме 988 млрд 634 млн 334,5 тыс. грн, в том числе из общего фонда — 906 млрд 650 млн 267,4 тыс. грн и спецфонда — 81 млрд 984 млн 67,1 тыс. грн.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 81 млрд 849 млн 380 тыс. грн, в том числе общего фонда — 61 млрд 735 млн 945,1 тыс. грн и спецфонда — 20 млрд 113 млн 434,9 тыс. грн.

Минимальная зарплата — 3 723 грн в месяц и 22,41 грн за час.

Прожиточный минимум в расчете на месяц на одно лицо в 2018 году составит с 1 января 2018 года — 1700 гривен, с 1 июля — 1777 гривен, с 1 декабря — 1853 гривны.

Для основных групп населения определили такой прожиточный минимум:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2018 года — 1492 гривны, с 1 июля — 1559 гривен, с 1 декабря — 1626 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года — 1860 гривен, с 1 июля — 1944 гривны, с 1 декабря — 2027 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года — 1762 гривны, с 1 июля — 1841 гривна, с 1 декабря — 1921 гривна;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2018 года — 1373 гривны, с 1 июля — 1435 гривен, с 1 декабря — 1497 гривен.

В проекте закона ко второму чтению были предусмотрены следующие расходы:

Минобороны — 86 млрд 17 млн 500 тыс грн;

— 86 млрд 17 млн 500 тыс грн; Министерство внутренних дел — 65 млрд 988 млн 309,1 тыс. грн;

— 65 млрд 988 млн 309,1 тыс. грн; Служба безопасности Украины — 7 млрд 652 млн грн;

— 7 млрд 652 млн грн; Генпрокуратура — 6 млрд 768 млн 863,4 тыс. грн, из них на САП — 116 млн 132,8 тыс. грн;

— 6 млрд 768 млн 863,4 тыс. грн, из них на САП — 116 млн 132,8 тыс. грн; Главное управление разведки Минобороны Украины — 2 млрд 500 млн грн;

— 2 млрд 500 млн грн; Нацполиция — 24 млрд 496 млн 380 тыс;

— 24 млрд 496 млн 380 тыс; Обустройство границы — 500 млн грн;

— 500 млн грн; Нацгвардия — 10 млрд 902 млн грн;

— 10 млрд 902 млн грн; Служба внешней разведки Украины — 1 млрд 793 млн 300 тыс грн;

— 1 млрд 793 млн 300 тыс грн; Министерство по вопросам временно оккупированных территорий — 193 млн 883,5 тыс. грн.

Министерство образования и науки Украины — 31 млрд 325 млн 620,6 тыс грн, в частности на Госслужбу качества образования — 30 млн 95,7 тыс грн;

— 31 млрд 325 млн 620,6 тыс грн, в частности на — 30 млн 95,7 тыс грн; Министерство здравоохранения — 26 млрд 542 млн 810,6 тыс. грн, в частности на Нацслужбу здоровья Украины — 8 млрд 265 млн 518,5 тыс. грн;

— 26 млрд 542 млн 810,6 тыс. грн, в частности на — 8 млрд 265 млн 518,5 тыс. грн; Минсоцполитики — 150 млрд 137 млн 180,8 тыс. грн, в том числе в Пенсионный фонд — 139 млрд 313 млн 418,3 тыс. грн.

Госагентство автодорог Украины — 28 млрд 351 млн 516,1 тыс. грн;

— 28 млрд 351 млн 516,1 тыс. грн; ГосЧС - 11 млрд 234 млн грн;

- 11 млрд 234 млн грн; Субсидии — 70 млрд 992 млн 648,2 тыс грн.

Верховный суд — 1 млрд 733 млн 100,9 тыс грн;

— 1 млрд 733 млн 100,9 тыс грн; Конституционный суд — 182 млн 306,9 тыс. грн.

На аппарат Верховной Рады выделили 1 млрд 669 млн 657,4 тыс грн, в частности на работу канала «Рада» и газеты «Голос України» — 61 млн 550,9 тыс. грн;

выделили 1 млрд 669 млн 657,4 тыс грн, в частности на работу канала и газеты — 61 млн 550,9 тыс. грн; Секретариат Кабмина получил 969 млн 293,6 тыс. грн, а газета «Урядовий кур’єр» — 4 млн 361,1 тыс. грн.

Государственный комитет телевидения и радиовещания — 1 млрд 76 млн 440,7 тыс. грн;

— 1 млрд 76 млн 440,7 тыс. грн; Министерство культуры — 6 млрд 373 млн 811,1 тыс. грн, в частности на Госкино — 520 млн 717 тыс грн и на Украинский институт национальной памяти — 57 млн 375,8 тыс грн;

— 6 млрд 373 млн 811,1 тыс. грн, в частности на Госкино — 520 млн 717 тыс грн и на Украинский институт национальной памяти — 57 млн 375,8 тыс грн; Государственное космическое агентство Украины — 3 млрд 180 млн 33,2 тыс. грн;

— 3 млрд 180 млн 33,2 тыс. грн; Государственное бюро расследований — 651 млн 567,3 тыс. грн;

— 651 млн 567,3 тыс. грн; Национальная академия наук Украины — 4 млрд 496 млн 814,8 тыс грн.

Вместе с тем в документ трижды вносились изменения с голоса. В частности, на год освободили от уплаты НДС и акциза импорт автомобилей на электродвигателях.

112.ua