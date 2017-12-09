Премьер-лига, 19-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 9 декабря, 2017
Сегодня, 9-го декабря, возьмет свое начало последний в уходящем году тур чемпионата Украины по футболу.
В субботу будут сыграны четыре поединка, еще два — с участием команд-представителей страны в еврокубках — состоятся завтра, причем в одном из них сразятся «Заря» и «Шахтер». Затем команды уйдут на зимние каникулы.
9 декабря, суббота
14.00, «Черноморец» – «Звезда», Униан
14.00, «Верес» – «Карпаты», 24 канал
14.00, «Мариуполь» – «Сталь», Футбол 1
17.00, «Олимпик» — «Ворскла», Футбол 2
10 декабря, воскресенье
14.00, «Александрия» — «Динамо», Футбол 2
19.30, «Заря» — «Шахтер», 2+2