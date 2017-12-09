Премьер-лига, 19-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 9-го декабря, возьмет свое начало последний в уходящем году тур чемпионата Украины по футболу.

В субботу будут сыграны четыре поединка, еще два — с участием команд-представителей страны в еврокубках — состоятся завтра, причем в одном из них сразятся «Заря» и «Шахтер». Затем команды уйдут на зимние каникулы.

9 декабря, суббота



14.00, «Черноморец» – «Звезда», Униан

14.00, «Верес» – «Карпаты», 24 канал

14.00, «Мариуполь» – «Сталь», Футбол 1

17.00, «Олимпик» — «Ворскла», Футбол 2

10 декабря, воскресенье



14.00, «Александрия» — «Динамо», Футбол 2

19.30, «Заря» — «Шахтер», 2+2