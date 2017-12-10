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В Травневом восстановили электроснабжение и дорожное сообщение

Воскресенье, 10 декабря, 2017

О восстановлении электроснабжения и дорожного сообщения с селом Травневое, которое в конце ноября перешло под контроль ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Соседний с Горловкой населенный пункт впервые посетили представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Основной целью визита была оценка текущей гуманитарной ситуации в населенных пунктах и выяснение первоочередных потребностей их жителей. Местным жителям раздали одеяла и продуктовые наборы.

Дорога от Травневого в Новолуганское для перемещения рабочих была отремонтирована благодаря оказанной помощи «Бахмутского аграрного союза». Начал курсировать автобус, который выезжает в восемь утра из Травневого и в три часа возвращается. Автобус и все сопутствующие материалы также обеспечили представители ЧАО «БАС».

Специалистами ГСЧС завершается работа по восстановлению кровли крыш, поврежденных в результате обстрелов. Кроме того, спасатели завезли в село генератор мощностью 100 КВт. Благодаря этому уже на двух улицах Травневого восстановлено электроснабжение. Третью и последнюю улицу будет подключено к электроснабжению в течение ближайших дней.



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