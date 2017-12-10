В «ДНР» решили производить трамваи

Воскресенье, 10 декабря, 2017
«На базе электротехнического завода в Донецке начало реализацию проекта по выпуску технически усовершенствованных трамваев», — говорится в сообщении.
Согласно информации, выпускать трамваи начнут «с нуля» и они «будут модернизированы по сравнению с тем, что было до этого».
Отмечается, что «в настоящий момент сотрудники ДТЭЗ приступили к изучению всех составляющих трамваев старого образца, разработке конструкторской документации и технологической оснастки. После этого будет составлена смета и рассчитаны затраты на реализацию проекта».
Выпустить первые трамваи обещают уже в следующем году.