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Фронтовая Горловка: бои в окрестностях города не стихают

Суббота, 9 декабря, 2017

 Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.  Как «Кочегарка» уже писала, вчера под минометным обстрелом оказался Гольмовский. К счастью, мирное население не пострадало.

Позднее, стрельба на севере города была слышна неоднократно и днем в Гольмовском вновь было зафиксировано несколько прилетов. Неспокойно было и юго-западе. Вечером периодически продолжали «шуметь» север и северо-запад, а ночью в близлежащих жилмассивах можно было услышать отдаленные, но мощные «бахи» с юго-запада.

Кроме того, в «ДНР» заявили, что «украинская ДРГ  до пяти-семи бойцов, якобы, пыталась прорвать линию обороны «ДНР», но наступление было отбито»… В тоже время в пресс-центре штаба АТО сообщили об обстрелах Травневого со стороны Гольмовского и Доломитного.

Отмечается, что активнее в зоне АТО стреляли в первой половине дня — как на мариупольском направлении, так и под Донецком. В сводках стороны обвинили друг друга в применении фосфорных боеприпасов.



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