«Шахтер» подписал новичка из Бразилии

Как говорится в сообщении пресс-службы горняков, Домилсон Кордейро дос Сантос является футболистом молодежной сборной Бразилии (U20).

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал, что за 19-летним правым защитником, который выступал в «Коритибе», следили около полугода. По его мнению, Додо удивит болельщиков «Шахтера».

«Парень обладает очень серьезными качествами, которые, я надеюсь, с каждым годом будут улучшаться. Главный козырь Додо – скорость. Буквально несколько дней назад мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вы прекрасно видели, какие скорости в современном футболе. Без скорости сегодня в футболе делать нечего. Когда акцент делается на молодежи, первое, на что обращают внимание, – это скорость, особенно на позициях крайних защитников», — отметил Палкин.