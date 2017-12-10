Жебривский рассказал о бюджете «ЛДНР»

По его словам, основную часть средств самопровозглашенных республик составляют дотации.

Согласно информации, опубликованной в интернет-изданиях, в 2015-м году доходная часть в «ДНР» составляла 13,8 млрд. руб., а расходная — 44,5 млрд. руб, в «ЛНР», соответственно, эти показатели были на уровне 0,4 млрд. руб. и 28 млрд. руб.

Год спустя в «ДНР» доходная часть выросла до 29,3 млрд. руб., а расходная — до 59,7 млрд. руб., в «ЛНР» — 6,5 млрд. руб. и 38 млрд. руб., , соответственно.

По прогнозам, в 2017-м году в «ДНР» доходная часть составит 35 млрд. руб., расходная — 68 млрд. руб., в «ЛНР» — 7,9 млрд. руб. и 42 млрд. руб.

Таким образом, «ДНР» на 65 % дотационная, а «ЛНР» — на 85 %.

Кроме того, глава ДонОГА добавил, что часть предприятий на неподконтрольных территориях Донбасса подлежит восстановлению. Вполне реально запустить «Донецксталь». Макеевский и Енакиевский меткомбинаты, которые сейчас работают примерно на четверть мощности, шахта им. Засядько ориентировочно на 30%, а «Комсомолец Донбасса» — на 60%. В то же время, в Горловке большинство шахт затоплены водой.