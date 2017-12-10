Фронтовая Горловка: вчерашний вечер выдался неспокойным, стреляли и сегодня утром

В окрестностях города продолжаются боевые действия.

В течение субботы местные жители тревожных сообщений не писали, а вот вечером снова началось. Около 19 час. по местному времени горловчане сообщили о стрелковом бое, который хорошо было слышно в Никитовском районе. Спустя час-полтора на севере начали применять тяжелое и так с перерывами продолжалось как минимум до полуночи.

Уже сегодня утром горожане вновь сообщили о стрельбе. По их словам, тяжелое бахало на западном направлении.

Весь день шли бои под Донецком. Как рассказали очевидцы, в первой половине дня прогремело сразу несколько мощных взрывов. В соцсетях одни пользователи были уверены, что это исходящие из чего-то мощного, другие — назвали их «прилетами в промку».

Затем дончане сообщали об отголосках войны с фронта севернее и западнее Донецка, т.е. на участке от Авдеевки до аэропорта и далее вплоть до Марьинки. Вечером ситуация резко обострилась, причем большинство отмечали, как интенсивно артиллерия била из города, а некоторые заверяли, что работали и «Грады».

Неспокойно также было в субботу на луганском и мариупольском направлениях.