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Марлоса признали лучшим футболистом Украины

Воскресенье, 10 декабря, 2017

В Киеве прошла церемония награждения «Футбольные звезды Украины», на которой триумфатором стал донецкий «Шахтер».

Мероприятие проводится по инициативе ФФУ и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. Победителей определяют путем голосования среди тренеров, капитанов и игроков 50 ведущих футбольных клубов страны.

Главным героем стал полузащитник донецкого «Шахтера», а с недавних пор и сборной Украины, Марлос, которого назвали лучшим игроком 2017-го года. Лучшим тренером был признан наставник горняков Паулу Фонсека. В символическую «команду года» попали сразу восемь футболистов донецкого клуба: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос и Тайсон. Еще трое — игроки «Динамо» — Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук и Дьемерси Мбокани.

Напомним, сегодня в 19.30, в рамках 19-го тура Премьер-лиги, «Шахтер» проведет заключительный матч 2017-го года, в котором встретится с луганской «Зарей». Прямая трансляция запланирована на канале «2+2″. Не пропустите!

 



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