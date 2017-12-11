Василий Ломаченко разобрался с Ригондо

Украинский боксер победил техническим нокаутом после шестого раунда.

В Нью-Йорке состоялся исторический поединок — впервые в истории на ринге встретились два двукратных олимпийских чемпион, причем специально для поединка с украинцем легендарный кубинец Ригондо перешел в большую весовую категорию.

Ломаченко, в общем-то, не имел проблем с соперником и сразу же захватил инициативу. Оппонент запомнился только постоянными нарушениями, за что в 6-м раунде таки был наказан.

На следующий раунд Ригондо уже не вышел, сославшись на полученную травму левой руки. Отметим, что в этом бою Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.